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CENTRO OCUPACIONAL COMARCAL DE AGÓN

Dos jornadas de convivencia junto al mar cierran el curso

La playa de Calafell se convirtió en el mejor escenario para poner en común todo lo trabajado durante el curso.

La playa de Calafell se convirtió en el mejor escenario para poner en común todo lo trabajado durante el curso. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Agón

Los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional Comarcal de Agón cerraron el curso con un viaje muy especial. Después de un año lleno de trabajo, dedicación y esfuerzo, los usuarios viajaron hasta Calafell el pasado 1 de julio para disfrutar de dos días de vacaciones en la playa.

Es la tercera vez que en la historia reciente del centro, usuarios y trabajadores, van a ver el mar. La primera vez fue en 2019 a Cambrils y la última a Benicassim en 2023.

Aunque este último viaje se ha hecho esperar, no defraudó y fueron dos días llenos de experiencias, risas, bailes y chapoteos. Esta actividad es una de las que más motiva a los usuarios y usuarias a seguir trabajando a lo largo del año.

De esta manera, las actividades tiene un propósito y una meta y al conseguirla aportan a los usuarios una gran satisfacción personal contribuyendo a mejorar su autoestima y autoconcepto y a, en definitiva, sentirse mejor consigo mismos. Se busca además, con este tipo de iniciativas, contribuir a un pequeño respiro de las familias en los cuidados constantes y permanentes que necesitan las personas con discapacidad intelectual.

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En estos viajes, los usuarios ponen en práctica todo lo que entrenan y ejercitan en el centro como las actividades de la vida diaria y actividades relacionadas con la autonomía personal y las relaciones interpersonales. El viaje a la playa es el mejor escenario para desarrollar todo lo trabajado durante el año y un regalo a todo ese esfuerzo. Tanto usuarios como trabajadoras disfrutan de unos días de convivencia fuera del ambiente del centro y en un clima mucho más relajado. Ahora solo queda empezar a pensar en el siguiente viaje.

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