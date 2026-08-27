Dos jornadas de convivencia junto al mar cierran el curso

Los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional Comarcal de Agón cerraron el curso con un viaje muy especial. Después de un año lleno de trabajo, dedicación y esfuerzo, los usuarios viajaron hasta Calafell el pasado 1 de julio para disfrutar de dos días de vacaciones en la playa.

Es la tercera vez que en la historia reciente del centro, usuarios y trabajadores, van a ver el mar. La primera vez fue en 2019 a Cambrils y la última a Benicassim en 2023.

Aunque este último viaje se ha hecho esperar, no defraudó y fueron dos días llenos de experiencias, risas, bailes y chapoteos. Esta actividad es una de las que más motiva a los usuarios y usuarias a seguir trabajando a lo largo del año.

De esta manera, las actividades tiene un propósito y una meta y al conseguirla aportan a los usuarios una gran satisfacción personal contribuyendo a mejorar su autoestima y autoconcepto y a, en definitiva, sentirse mejor consigo mismos. Se busca además, con este tipo de iniciativas, contribuir a un pequeño respiro de las familias en los cuidados constantes y permanentes que necesitan las personas con discapacidad intelectual.

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En estos viajes, los usuarios ponen en práctica todo lo que entrenan y ejercitan en el centro como las actividades de la vida diaria y actividades relacionadas con la autonomía personal y las relaciones interpersonales. El viaje a la playa es el mejor escenario para desarrollar todo lo trabajado durante el año y un regalo a todo ese esfuerzo. Tanto usuarios como trabajadoras disfrutan de unos días de convivencia fuera del ambiente del centro y en un clima mucho más relajado. Ahora solo queda empezar a pensar en el siguiente viaje.