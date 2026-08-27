Los jóvenes de Bureta lo dan todo en la pista

Un grupo de jóvenes de Bureta con edades comprendidas entre los 11 y 17 años participaron el lunes 10 de agosto en el Torneo de Fútbol Sala de Morana, en Añón de Moncayo. El equipo compitió a un gran nivel. Pese a no acceder a la siguiente fase por un ajustado marcador, jugadores y afición disfrutaron de una tarde emocionante y divertida, bajo el incomparable paisaje de las Peñas de Herrera y el Moncayo. Hay que destacar el buen juego y la deportividad de los jugadores de Bureta.