Magallón cierra San Lorenzo y se prepara para La Cruz

Magallón acaba de poner el punto final a sus fiestas de San Lorenzo 2026, cinco intensas jornadas, celebradas del 8 al 12 de agosto, en las que la localidad ha vuelto a llenarse de música, tradición, encuentros y mucho ambiente festivo. Pero en un pueblo con ganas de fiesta, el calendario apenas concede una pequeña tregua y, cuando todavía quedan recientes las anécdotas, las fotografías y ese cansancio de quien ha exprimido cada día hasta el último minuto, Magallón ya comienza a mirar hacia su próxima gran cita: las fiestas en honor al Santo Cristo con la Cruz a Cuestas.

San Lorenzo deja tras de sí un balance especialmente positivo. Las calles, plazas y espacios municipales se convirtieron durante cinco días en grandes puntos de encuentro para vecinos y visitantes, en unas fiestas que volvieron a demostrar que la mejor parte de cualquier programa es, precisamente, la gente que lo llena de vida. La programación combinó los actos más tradicionales con propuestas musicales, gastronómicas, taurinas, religiosas y de ocio para todas las edades.

Entre las novedades destacó el SidraFest, una propuesta diferente celebrada en el Espacio Goya que combinó gastronomía, sidra, música y diversión, con la Charanga El Cachondeo poniendo ritmo a una tarde-noche para compartir entre amigos y familia. También la Cena Popular Clandestina, en la plaza del Mercao, volvió a reunir a numerosos vecinos alrededor de una misma mesa, recordando que en fiestas no solo se comparte comida, sino también conversaciones, risas, recuerdos y muchas horas de convivencia.

Cuando la fiesta la hace todo un pueblo

Porque si algo vuelve a quedar claro después de San Lorenzo es que una fiesta no la hace únicamente un programa de actos. La hacen quienes salen a la calle, quienes participan, quienes colaboran, quienes preparan cada actividad y quienes trabajan, muchas veces desde mucho antes del primer cohete y hasta después de que suene la última canción.

Por ello, el ayuntamiento quiere poner en valor el comportamiento cívico de los vecinos, que ha contribuido decisivamente a que las celebraciones se desarrollaran con normalidad, respeto y buen ambiente. Un agradecimiento que se extiende a la Comisión de Fiestas, al personal del ayuntamiento, peñas, asociaciones, establecimientos y colaboradores, cuyo trabajo y participación hacen posible que cada edición salga adelante.

Y ahora llegan los festejos de la Cruz

Sin embargo, el verano festivo de Magallón todavía tiene mucho que decir. La próxima gran cita llegará en septiembre con las fiestas en honor al Santo Cristo con la Cruz a Cuestas. Y conviene marcar bien las fechas en el calendario: los días 11 y 12 de septiembre se celebrarán las pre-fiestas, dos jornadas para ir calentando motores, mientras que las fiestas propiamente dichas comenzarán el domingo 13 y se prolongarán hasta el miércoles 16 de septiembre. En total, seis días intensos de fiesta, con música, tradición, gastronomía, actividades infantiles, festejos taurinos y, sobre todo, muchas ganas de volver a salir a la calle.

Las prefiestas comenzarán con propuestas musicales y gastronómicas, como la actuación del Trío Tyffany’s, el September Fest con la música de Oktober Music Band. Una exhibición de combate medieval a cargo de Draconis Armatus y música en directo con el grupo zaragozano Ziro; entre otras actividades. Un aperitivo festivo en toda regla para demostrar que, aunque todavía no hayan comenzado oficialmente las fiestas, en Magallón ya se sabe perfectamente cómo poner la maquinaria en marcha.

El 13 comienza la fiesta

El domingo 13 llegará La Víspera, que además contará con uno de sus momentos más especiales: el pregón de fiestas y la puesta del cachirulo a los niños y niñas nacidos durante 2025. Este año, la jornada tendrá un protagonista de excepción, ya que Juanjo Bona será el pregonero de honor y recibirá la Medalla de Oro de la Villa de Magallón, en reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con Aragón.

Después llegará el tradicional desfile de carrozas, que volverá a llenar las calles de color, música y participación. La Víspera continuará con comida popular, charangazo, hinchables infantiles, música en directo, la tradicional hoguera, los fuegos artificiales y el toro de chispas en la plaza del Mercao.

Tradición, devoción y mucha fiesta

El lunes 14, Día de la Cruz, volverá a unir tradición, devoción y celebración. La jornada comenzará con un acto religioso en la residencia, acercando así las celebraciones a los mayores que, por edad o por la pérdida de fuerzas, no siempre pueden desplazarse hasta la iglesia, pero siguen viviendo con especial devoción estas fechas.

La tarde y la noche tendrán también un marcado carácter musical y festivo con la Orquesta Phoenix. La programación taurina incluirá el Chikitoro de Ronda y el tradicional Toro de Ronda, antes de continuar la fiesta con música hasta bien entrada la madrugada.

El martes 15 será uno de los días más participativos y gastronómicos gracias a la X edición del MasterChef Magallón para peñas, que este año tendrá como protagonistas a las migas. Las peñas pondrán a prueba sus dotes culinarias para conseguir elaborar las mejores.

La jornada continuará con la comida de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, música de 3 Al Natural, el espectáculo cómico-taurino de Casta Aragonesa, la actuación de La Juerga Nada Serio, encierro chiqui, toro de chispas y una intensa noche con Vibra Show y disco móvil.

Cierre muy magallonero

El miércoles 16 llegará el último día de las fiestas, aunque en Magallón eso de «último día» nunca significa precisamente bajar el ritmo. La jornada comenzará con una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas: el rancho popular, en cuya elaboración podrán participar los vecinos que quieran colaborar.

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Tras la comida llegará la actuación de FusiónA2 Entre Luz y Chavela, un homenaje a Luz Casal y Chavela Vargas, el ultimo festejo taurino de la temporada será el Grand Prix de Peñas. El gran cierre de fiestas con vendrá de la mano del espectáculo de humor y música +Risas por favor, Los cantantes oregoneses, protagonizado por Marisol Aznar y David Angulo. Y cuando parezca que ya no queda ni una gota de energía en el depósito, todavía habrá tiempo para el último toro de chispas y la tradicional traca final.