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FIESTAS PATRONALES

Maleján no falta a su cita con la tradición

La Asociación de Mujeres El Cerezo preparó la actuación sorpresa ‘Ellas suenan’.

La Asociación de Mujeres El Cerezo preparó la actuación sorpresa ‘Ellas suenan’. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Maleján

Las fiestas de Maleján volvieron a convertirse en unos días de encuentro, alegría y participación, combinando las tradiciones que forman parte de nuestra identidad con nuevos momentos que ya empiezan a hacerse un hueco en el recuerdo colectivo. El ambiente de las peñas, música, danzantes y actos tan arraigados como el tradicional baile del Roscón hicieron que las calles y plazas volvieran a llenarse de vida.

Los vecinos disfrutaron del baile del Roscón.

Los vecinos disfrutaron del baile del Roscón. / SERVICIO ESPECIAL

Entre todos los momentos vividos, se recuperó la famosa bajada de la Juaneva, manteniendo viva una tradición que merece seguir formando parte de las fiestas.

Maleján recuperó la bajada de la Juaneva.

Maleján recuperó la bajada de la Juaneva. / SERVICIO ESPECIAL

También fue muy emotivo el teatro del Paloteao, que volvió a llenar de simbolismo las fiestas, con la participación del Diablo, el Ángel, el Cipotegato y los Danzantes, protagonistas de una representación que une historia, cultura y sentimiento popular. Una puesta en escena llena de color y tradición que, año tras año, nos recuerda el valor de mantener vivas nuestras costumbres y de transmitirlas a nuevas generaciones.

Junto a la tradición, también hubo lugar para la espontaneidad y la sorpresa. Uno de los momentos más comentados fue la improvisada actuación de Israel a la batería junto a la orquesta, que consiguió animar todavía más el ambiente y dejó una de esas anécdotas que difícilmente aparecen en un programa, pero que terminan formando parte de los mejores recuerdos de unas fiestas.

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Como colofón, y demostrando que las fiestas también son una oportunidad para aportar ideas nuevas, las mujeres del municipio prepararon después de los festejos una actuación de imitación titulada Ellas suenan por parte de la Asociación de Mujeres El Cerezo. Una iniciativa llena de ilusión y participación que puso a todo el mundo a cantar y bailar.

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