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EL AYUNTAMIENTO AVANZA EN LA REGULARIZACIÓN DE PARCELAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

Mallén cancela el crédito bancario

Ya ha concluido el asfaltado del parquin junto a las peñas y la actuación en la calle Trascastillos finalizará en septiembre.

Ya ha concluido el asfaltado del parquin junto a las peñas y la actuación en la calle Trascastillos finalizará en septiembre. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Mallén

El Ayuntamiento de Mallén ha saldado, con cargo al remanente de tesorería, el importe que adeudaba del crédito solicitado para la ejecución de las obras del desarrollo de la Unidad de Ejecución 34D junto al Pabellón Centro de Ocio. El importe que faltaba por abonar a la entidad bancaria asciende a 310.563 euros, cancelando así el crédito solicitado de 710.000 €, del que finalmente se han gastado 488.739 € euros en la urbanización de las calles.

Mallén cancela el crédito bancario | SERVICIO ESPECIAL

Mallén cancela el crédito bancario. / SERVICIO ESPECIAL

En el último trimestre del año está prevista la entrega de parcelas a los particulares acreedores de la extinta Sociedad Urbanística, en cumplimiento de los acuerdos firmados en su día y como compensación a los terrenos que ellos entregaron hace años. Así, el Ayuntamiento de Mallén podrá regularizar e inscribir a su nombre el parque de la Mujer y la calle que va desde Gotor Aisa hasta el pabellón (calle Donantes de Sangre).

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Obras y mejoras

De las obras previstas para iniciarse en este año, el asfaltado del parquin junto a las peñas finalizó el pasado mes de julio con un coste de 154.807 €. El tramo de calle el Pilar se encuentra abierto al tráfico a falta de terminar el adoquinado de las aceras, el coste de la renovación asciende a 111.164€, y en calle Trascastillos la ejecución va retrasada por problemas técnicos y esta previsto que finalice en el mes de septiembre. Posteriormente se iniciará la calle El Rosario y el siguiente tramo de calle Trascastillos y la calle La Vega.

Televisión en directo en la plaza España durante las fiestas

El Ayuntamiento de Mallén instalará una cámara durante las fiestas en la plaza de España para retransmitir en directo los eventos que en ella tengan lugar. Se anunciarán los actos que se emitirán por televisión y la forma de acceder al canal para que aquellas personas que no pueden estar durante las fiestas o acudir a los actos los vean desde sus casas.

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