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ARAGÓN 3X3 DE BALONCESTO

Mallén pone el broche de oro

Playas venció en la final femenina disputada en Mallén.

Playas venció en la final femenina disputada en Mallén. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Mallén

Mallén puso el broche de oro al Aragón 3×3 Ibercaja 2026, con una competición de gran nivel deportivo y un gran ambiente en las pistas.

Martorell se impuso en categoría masculina. | SERVICIO ESPECIAL

Martorell se impuso en categoría masculina. / SERVICIO ESPECIAL

En la final masculina, Martorell y Marbella fueron los protagonistas de una gran final. Los catalanes perdían de cuatro a falta de un minuto pero tres dobles seguidos le dieron la vuelta para cerrar en un 21-19 cuando el partido parecía resuelto, pero Martorell no bajó los brazos y se estrenó en nuestro circuito en una final de infarto que, se puede ver en el canal de streaming de Aragón Televisión Deporte.

Y en la final femenina, Payas venció a Flekas a modo de revancha de la mañana donde en la fase de grupos se produjo el resultado contrario. De nuevo hubo un triple empate, lo que da cuenta de lo igualado que estuvo el grupo femenino.

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Por su parte, el jugador Juan Manuel Cebolla pulverizó el récord del concurso de triples del Aragón 3×3 con una espectacular serie de 12 de 15, que le permitió ganar en la cita celebrada en Mallén con la mejor serie de todas las sedes del torneo.

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