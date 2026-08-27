Una mirada al cielo para descubrir los secretos del universo en Tabuenca

El cielo se convirtió en protagonista en Tabuenca el sábado 11 de julio con una completa jornada dedicada a la astronomía, organizada como antesala del eclipse solar.

La actividad comenzó en el pabellón municipal con una charla de la Agrupación Astronómica Aragonesa sobre los principales fenómenos celestes y las recomendaciones para observar el eclipse de forma segura.

Pero la jornada no terminó con la charla. Los participantes tuvieron la oportunidad de pasar de la teoría a la práctica mediante dos observaciones astronómicas, una diurna desde el Molino de Viento y otra nocturna desde la Ermita de Santa Bárbara, utilizando telescopios específicos y contando con las explicaciones de los profesionales de la Agrupación Astronómica Aragonesa.

Días más tarde, el Ayuntamiento de Tabuenca facilitó gafas homologadas para observar el eclipse de forma segura.

Noticias relacionadas

Ante la expectación que despertó el eclipse solar como sucedió en otros municipios de la provincia, el consistorio repartió lentes. Los empadronados pudieron obtenerlas gratuitamente gracias al patrocinio del Centro Óptico y Auditivo Vicente de Tarazona, y los no empadronados adquirirlas a un precio de un euro. Esta iniciativa permitió facilitar el acceso a un elemento imprescindible para observar el eclipse sin poner en riesgo la vista.