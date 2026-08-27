La música en directo triunfa en las Noches en la Ermita en Mallén

La explanada de la Ermita del Puy volvió a convertirse los días 3 y 4 de julio en un escenario único para la música en directo con la celebración de la octava edición de Las Noches en la Ermita, un festival que continúa creciendo año tras año y que se ha consolidado como una de las propuestas culturales más singulares del verano en la comarca. Organizado por el Ayuntamiento de Mallén, el festival reunió durante dos noches a cientos de personas en un entorno privilegiado donde la música, el patrimonio y el ambiente familiar volvieron a darse la mano.

La primera jornada arrancó con las actuaciones de Kozai, Alejo y Gato Ventura, tres propuestas de estilos diferentes que conectaron con un público entregado desde los primeros acordes y que fue llenando la explanada conforme avanzaba la noche. El sábado tomó el relevo con un cartel de marcado carácter rockero protagonizado por A Tiro, Forraje y Stone Nipples, que cerraron el festival con varias horas de música en directo ante una gran respuesta del público.

Más allá de los conciertos, uno de los principales atractivos del festival volvió a ser su ubicación. La Ermita del Puy, convertida durante dos noches en un auditorio al aire libre, ofreció un ambiente cercano y acogedor que invita a disfrutar de la música sin prisas, compartiendo espacio entre familias, grupos de amigos y visitantes llegados de distintos puntos de Aragón y de comunidades limítrofes. Las zonas de food trucks, el acceso gratuito y la cuidada organización contribuyeron a completar una experiencia que ya forma parte del calendario estival de muchos aficionados a la música en directo.

Desde su nacimiento, Las Noches en la Ermita ha apostado por ofrecer conciertos de calidad en un formato sostenible y de proximidad, poniendo en valor uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Mallén y acercando al medio rural propuestas musicales que habitualmente recorren escenarios de mayor tamaño.

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La respuesta del público durante esta octava edición confirma el crecimiento del festival y refuerza su papel como uno de los eventos culturales con mayor proyección del municipio, capaz de atraer visitantes, dinamizar la actividad local y convertir durante un fin de semana la Ermita del Puy en uno de los epicentros musicales del verano aragonés.