Novillas se rinde a la música, la tradición y la convivencia

Novillas volvió a celebrar los días 17, 18 y 19 de julio sus tradicionales fiestas del Puente. Un fin de semana festivo que este año estuvo acompañado por el buen tiempo y, sobre todo, por un excelente ambiente de convivencia y participación entre vecinos y visitantes.

Los novillanos presenciaron la final del mundial de fútbol. / SERVICIO ESPECIAL

Las fiestas comenzaron el viernes con una jornada especialmente dedicada a los más pequeños. Durante el día pudieron disfrutar de los hinchables instalados en las piscinas municipales y de una merienda infantil. Ya entrada la noche, la música tomó el relevo con una discomóvil en el baile, poniendo el broche a la primera jornada festiva.

El sábado concentró buena parte de los actos y arrancó al mediodía con el pregón de los quintos en la plaza, uno de los momentos más esperados y que dio oficialmente el pistoletazo de salida al día grande de las fiestas. A continuación tuvo lugar la tradicional comida popular en el frontón, que volvió a convertirse en un punto de encuentro para vecinos de todas las edades.

Por la tarde, la música salió a las calles de Novillas de la mano de la charanga patrocinada por los quintos y la Comisión de Fiestas, antes de dar paso a uno de los actos más tradicionales del programa: las vacas en la calle, en esta ocasión con reses de la ganadería Hermanos Vela. Al mismo tiempo, el ambiente continuó en la barra con un animado tardeo a cargo de DJ Revilla. La jornada del sábado todavía guardaba fuerzas para la noche. La plaza acogió una cena popular amenizada por Garabatos Band, reuniendo de nuevo a numerosos vecinos de todas las edades alrededor de las mesas y la música. La fiesta continuó hasta bien entrada la madrugada con una sesión de DJs.

El domingo puso el punto final a las celebraciones con una nueva tarde de vacas en la calle, esta vez de la ganadería Hermanos García Blasco, y la visualización de la final del Mundial en una pantalla gigante.

La actividad festiva y cultural, además, no terminó con las Fiestas del Puente. El fin de semana siguiente, ya fuera del programa oficial, los novilleros pudieron disfrutar de la actuación del dúo cómico BocaBeats en la terraza del bar Jovi, dentro del ciclo Temple y Compás, una iniciativa que se viene celebrando desde hace años y que continúa ofreciendo propuestas de ocio durante el verano. El ciclo cerrará su programación el último fin de semana con la actuación del dúo de versiones VIP en las piscinas municipales.

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Desde Novillas queda, por tanto, un balance muy positivo de estas semanas: días para encontrarse, disfrutar juntos y hacer pueblo, combinando las celebraciones tradicionales con una programación estival que sigue animando las calles y espacios de la localidad.