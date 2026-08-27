Un nuevo mural rescata una estampa del pasado en Pozuelo

Pozuelo de Aragón continúa ampliando su colección de murales con una nueva obra que recupera una estampa del pasado. En una de las paredes situadas junto a la fuente actual se ha recreado la antigua fuente, acompañada por una escena en la que varios vecinos del pueblo aparecen recogiendo agua. La obra pretende mantener vivo el recuerdo de cómo era este espacio años atrás y de una actividad que formaba parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Lleva la firma de Eduardo Tobajas, ‘Edu’.

Este nuevo mural se incorpora al conjunto de obras repartidas por distintos rincones de la localidad que hacen alusión a la hoguera de San Antón, el ‘skyline’, la elaboración del vino, la siembra y la vendimia, el géiser, el barranco El Bayo o el pueblo contra la violencia de género, entre otras manifestaciones. Esta iniciativa creativa continuará con un nuevo mural, que se ubicará a la entrada del municipio y representará distintos lugares representativos de Pozuelo.