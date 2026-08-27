Una propuesta que refuerza la conciliación y bienestar infantil

Durante el mes de julio se desarrollaron las colonias comarcales de verano 2026 en un total de 15 municipios de la Comarca Campo de Borja, una iniciativa que, un año más, ha ofrecido a las familias un recurso gratuito de ocio, convivencia y conciliación durante el periodo estival. En esta edición, aproximadamente 350 niños y niñas de entre 4 y 12 años han participado en las diferentes actividades organizadas en los municipios.

A lo largo de estas semanas, los menores han podido disfrutar de un programa de actividades lúdicas, educativas y de convivencia. El objetivo ha sido crear un espacio de encuentro en el que los niños y niñas pudieran disfrutar de su tiempo libre, relacionarse con otros menores y desarrollar su creatividad y autonomía en un ambiente seguro y participativo.

Entre las actividades realizadas se han incluido manualidades, juegos de mesa, proyecciones de películas, juegos de agua y diferentes dinámicas y propuestas de entretenimiento, buscando en todo momento fomentar la participación y la convivencia entre los participantes. Estas actividades han permitido disfrutar del verano de una manera diferente, potenciando valores como el compañerismo, el respeto, la cooperación y la participación.

Las colonias comarcales de verano constituyen, además, un importante recurso de apoyo a las familias durante las vacaciones escolares, ya que permiten compatibilizar las responsabilidades familiares y laborales con la atención y el cuidado de los menores. La gratuidad de la inscripción es uno de los aspectos que también hay que destacar de esta actividad.

“Desde la Comarca Campo de Borja queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los ayuntamientos de los municipios participantes por su implicación y colaboración en el desarrollo de esta iniciativa», indican desde la entidad comarcal. De manera especial desean «reconocer la disposición de las entidades locales para facilitar y ceder los espacios municipales necesarios para llevar a cabo las actividades, contribuyendo así al buen funcionamiento de las colonias». Asimismo, la comarca agradece «la participación de todas las familias que han confiado en este programa y, especialmente, la implicación y el entusiasmo de los niños y niñas que han formado parte de las colonias». «Su participación ha sido fundamental para crear un ambiente de convivencia y diversión durante todo el mes», añaden.

Noticias relacionadas

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Corresponsables, gestionado por el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y financiado por el Ministerio de Igualdad, dentro de las actuaciones destinadas a favorecer la corresponsabilidad y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.