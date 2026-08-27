UNA INSTALACIÓN HOMOLOGADA
El Santuario de Misericordia cuenta con una nueva zona de barbacoas
La Crónica del Campo de Borja
El Santuario de Misericordia ya dispone de una nueva zona de barbacoa homologada después de su instalación por parte del Ayuntamiento de Borja y que ha permitido renovar y acondicionar este espacio de uso público y mejorar las condiciones de seguridad para vecinos y visitantes.
La instalación de las nuevas barbacoas se ha llevado a cabo de acuerdo con la normativa vigente y cuenta con el visto bueno de los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) de la zona. Las nuevas instalaciones incorporan, además, sistemas matachispas y otras medidas destinadas a reducir el riesgo de incendios asociado al uso de este tipo de equipamientos.
La actuación ha supuesto una inversión de 23.500 euros, financiada a través del Fondo de Mejoras correspondiente al 15 % de los ingresos de los parques eólicos, permitiendo sustituir la anterior zona, que no cumplía con la normativa vigente.
En cuanto a las condiciones de utilización de las nuevas instalaciones, el ayuntamiento está terminando de concretar el sistema de acceso. Está previsto que se disponga de una llave en el Ecce Homo, que podrá ser solicitada por aquellas personas que quieran hacer uso de las barbacoas de acuerdo con las condiciones que se establezcan.
Con esta actuación, el consistorio de Borja continúa trabajando en la mejora y adecuación de los espacios públicos del municipio, apostando por unas instalaciones renovadas, seguras y adaptadas a la normativa actual, que permitan seguir disfrutando del entorno del Santuario de Misericordia de forma responsable.
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