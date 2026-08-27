La semana cultural gira en torno a la salud y el bienestar

Ambel celebró del 3 al 8 de agosto su XI Semana Cultural con diversas propuestas para todas las edades que la Asociación Cultural Amigos de la Villa de Ambel había preparado con mucha ilusión. Este año estuvo dedicada a la salud y el bienestar. El lunes 3 tuvo lugar la inauguración de las jornadas y la proyección del video elaborado por Luis Ramos y protagonizado por vecinos y vecinas del municipio. El martes 4 se llevó a cabo un taller de yoga impartido por Pilar Salvador y uno de pintura sobre plantas medicinales a cargo de Casper Johnson. También se celebró la charla La microbiota y la alimentación a cargo del nutricionista Raquel Fábregas.

Visita de la asociación a Bureta donde celebraron la asamblea de socios. / SERVICIO ESPECIAL

Durante la mañana del miércoles 5, la educadora ambiental María Berna y su hermana Susana Berna impartieron el Taller experimental en la naturaleza del Parque Nuevo: Parar. Sentir. Sanar y, la tarde, la psicóloga Carmen Abián habló de Salud mental y adicciones: claves para la familia. Al día siguiente, las actividades siguieron con una visita guiada a la Casa Palacio de los Condes de Bureta. También se celebró la asamblea de socios donde tuvo lugar la renovación de la junta, así como la proyección de la película Wonder en el Trinquete.

Los jóvenes se enfrentaron a diversos retos deportivos. / SERVICIO ESPECIAL

Concierto solidario

Los vecinos compartieron meriendas y confidencias. / SERVICIO ESPECIAL

Además, la Ermita del Rosario acogió el viernes 7 un concierto solidario en beneficio de los enfermos de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) a cargo del Coro San Antón de Buñuel (Navarra). Un evento que superó todas las expectativas, tanto en el número de asistentes como en la implicación y colaboración. Disfrutamos muchísimo y pasamos una tarde maravillosa. Ambel se volcó una vez más y demostró su generosidad. Todos juntos pusimos nuestro granito de arena para que las personas que sufren esta enfermedad, como Ángel Álava, puedan mejorar un poco su calidad y condiciones de vida», destacan desde la asociación. «Gracias a todos por vuestra solidaridad y al Coro San Antón de Buñuel por su concierto y por acercarnos esta realidad».

Coro de Buñuel en el recital a beneficio de enfermos de ELA. / SERVICIO ESPECIAL

La Semana Cultural de Ambel finalizó el sábado 8 con un repleto programa de actividades. Por la mañana, los más pequeños tuvieron que enfrentarse a retos deportivos diseñados por Ernesto Zapata en las pistas. Por la tarde, la profesora de música, Teresa Valladolid, explicó en una charla los beneficios de la música en la salud a través de dos interesantes testimonios en los que se relataban cómo trabajan los musicoterapeutas tanto en terapias como en acompañamientos en UCI neonatales y cuidados paliativos. La jornada concluyó con la tradicional Noche de Pinchos. Durante estos días, además, se realizó la exposición de carteles que bajo el lema Ambel, nuestro pueblo lleno de actos para la salud, preparó Elena Trívez.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el miércoles 12 de agosto, Francisco Pellicer Corellano acercó a los vecinos del municipio el fenómeno del eclipse solar e invitó, sobre todo, a mirar, observar y hacer preguntas. Recordó que en 1860, científicos de todo el mundo subieron al Moncayo para observar un eclipse total y que el actual sendero hasta la cima se acondicionó entonces para transportar sus instrumentos. Para disfrutar aún más de este momento único, invitó además a no mirar solo al cielo, sino también a lo que sucede alrededor (sombras, colores, sonidos, temperatura, personas…) y sentir lo que está ocurriendo. Siempre, por supuesto, con gafas homologadas. Como dijo Pellicer al terminar: «Mirad… el cielo hará el resto».