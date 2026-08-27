Tabuenca recupera su molino bajo la mirada del eclipse

Tabuenca aprovechó la expectación generada por el eclipse solar del 12 de agosto para inaugurar oficialmente uno de sus elementos patrimoniales más singulares: su molino de viento. El acto de inauguración estuvo protagonizado por la concejala de Cultura, Elisenda Aranda, quien fue la encargada de dar la bienvenida y recordar la historia del molino, sus orígenes y las diferentes transformaciones que ha experimentado a lo largo del tiempo hasta la actualidad.

La recuperación del molino permite visitar su interior y recorrer sus tres plantas, acompañadas de una exposición de fotografías antiguas y actuales que muestra su transformación a lo largo del tiempo.

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La jornada continuó con la observación del eclipse y finalizó con un concierto de versiones de pop y rock a cargo de Mister Cover. La música, el baile y las canciones llenaron de ambiente el entorno del molino y permitieron a vecinos y visitantes disfrutar de una noche diferente. Se trata de una actividad subvencionada por la Comarca del Campo de Borja, dentro de su programación de actividades culturales en los municipios de la comarca, y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Tabuenca.