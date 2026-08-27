JORNADA FESTIVA
Tabuenca vive la pasión zaragocista
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La Crónica del Campo de Borja
Tabuenca
La Peña Zaragocista de Tabuenca celebró su tradicional jornada festiva, una cita que volvió a reunir a socios, familias y vecinos en torno a una programación pensada para disfrutar en compañía. Durante la jornada se combinaron el deporte, la gastronomía y los juegos, sin olvidar la pasión por el Real Zaragoza, verdadero nexo de unión entre los asistentes.
Este año, la fiesta contó además con una novedad muy especial: los lanzamientos de penaltis de las viejas glorias. Antiguos jugadores que en su día defendieron los colores del equipo de fútbol de Tabuenca volvieron a ponerse frente al balón para recordar aquellos años y compartir sus recuerdos con las nuevas generaciones.
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