Tradición, cultura y ocio, la fórmula de éxito de las fiestas del Carmen

Mallén volvió a demostrar durante las fiestas del Carmen que la combinación de tradición, cultura y ocio sigue siendo una fórmula capaz de reunir a vecinos de todas las edades. Durante cuatro días, el municipio acogió una intensa programación que dejó imágenes de plazas llenas, actividades muy participativas y gran ambiente en las calles.

Las Reinas y Reyes de Fiestas 2026. / SERVICIO ESPECIAL

La celebración comenzó el jueves 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, con el pasacalles de la Agrupación Musical Santa Cecilia, que recorrió la localidad antes de acompañar la procesión y la misa en honor a la patrona. Por la tarde, los más jóvenes disfrutaron de los hinchables acuáticos instalados en las piscinas municipales, mientras que la jornada concluyó con la actuación de Boca Beats, un espectáculo que conquistó al público gracias a su combinación de percusión vocal, humor y un ritmo constante que hizo participar a los asistentes desde el primer momento.

El ambiente continuó creciendo el viernes, cuando la plaza de España se convirtió en el centro de la actividad con el Intertardeo organizado por la Asociación Interpeñas. Las vaquillas en la calle Tudela volvieron a reunir a numerosos aficionados antes de dar paso a la cena popular y al concierto del grupo Clandestino, que prolongó la fiesta hasta la madrugada, completándose la programación con el tradicional toro embolado.

El sábado fue uno de los días de mayor afluencia gracias a la presentación oficial de las Reinas y Reyes de las Fiestas 2026, uno de los actos más esperados del calendario festivo. Familiares, amigos y vecinos llenaron la plaza de España para asistir a un acto cargado de emoción que dio paso a la verbena ofrecida por la orquesta Ingenio, seguida de una sesión de disco móvil hasta el amanecer. Las reinas de este año son Daniela López Peña, Bibiana Gil López y Yanira Eguia Bermejo y los reyes, Julio Jimeno Ignacio y Álvaro Ibáñez Royo.

La actividad no se detuvo el domingo. Desde primera hora de la mañana, el pasacalles y el almuerzo organizados por Interpeñas animaron las calles antes de que el Paseo del Puy acogiera una nueva edición del mercado, que volvió a reunir puestos de artesanía, alimentación y productos de proximidad. La programación matinal se completó con la representación de Protas, de Binomio Teatro, mientras que por la tarde regresaron la fiesta de la espuma y las vaquillas.

La coincidencia con la final del Mundial de fútbol obligó a realizar un pequeño ajuste en el programa. El concierto de la cantante aragonesa Ester Vallejo, previsto inicialmente para más tarde, adelantó su comienzo a las 19.00 horas, permitiendo disfrutar de la actuación antes de la retransmisión del encuentro en la pantalla gigante instalada en la plaza de España. El recital ofreció algunos de los momentos más emotivos del fin de semana, especialmente con la colaboración de la artista mallenera Eva Lago Becas, que compartió escenario con Ester Vallejo y fue recibida con una calurosa ovación.

Poco a poco, la plaza fue cambiando de escenario musical a punto de encuentro para seguir la final del Mundial, vivida con intensidad por cientos de vecinos. Tras el pitido final, la celebración por la victoria de la selección española puso el broche perfecto a unas fiestas que ya habían convertido las calles de Mallén en un espacio de convivencia y participación.

Más allá de los actos concretos, las fiestas del Carmen han vuelto a evidenciar el importante papel que desempeñan las asociaciones locales, las peñas y los numerosos colaboradores que, junto con los servicios municipales, hacen posible una programación capaz de atraer a públicos muy diversos.

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Música, tradición, actividades familiares, espectáculos y convivencia se dieron la mano en un fin de semana que dejó un balance muy positivo y que confirmó, una vez más, el arraigo de estas fiestas en la vida social del municipio.