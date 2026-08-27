CELEBRACIÓN PARTICIPATIVA
Tradición y fiesta en el barrio del Carmen de Borja
La Crónica del Campo de Borja
El barrio del Carmen de Borja celebró los días 10, 11 y 12 de julio sus tradicionales fiestas, con un completo programa de actividades que volvió a reunir a vecinos y visitantes en torno a unas jornadas marcadas por la convivencia y el ambiente festivo.
Durante el fin de semana se desarrollaron diferentes propuestas dirigidas a públicos de todas las edades, combinando actividades culturales, lúdicas y de ocio que permitieron disfrutar de unos días de encuentro y celebración.
Los actos continuaron el jueves 16 de julio, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora del Carmen, con una jornada especialmente vinculada a las tradiciones de la ciudad. Uno de los actos destacados fue la ronda jotera, que recorrió el trayecto desde Santa María hasta Sayón.
La jornada también contó con uno de los momentos más tradicionales de estas fiestas: el acto de la salida del vino de la fuente.
Con esta jornada se puso el broche final a varios días de celebraciones. Desde el Ayuntamiento de Borja desean agradecer la implicación de todas las personas y colectivos que han colaborado en la organización y desarrollo de las fiestas, así como a todos aquellos que participaron en las diferentes actividades.
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