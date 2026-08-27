INICIO DE LA CAMPAÑA EN FUENDEJALÓN
La vendimia se adelanta por el calor
La Crónica del Campo de Borja
La vendimia ya ha comenzado en Fuendejalón y lo ha hecho con un adelanto significativo respecto a campañas anteriores, marcado por las altas temperaturas registradas durante este verano.
La recogida arrancó con las variedades blancas, especialmente chardonnay y moscatel, que serán las primeras en llegar a bodega antes de dar paso, en las próximas semanas, a la vendimia de las variedades tintas, con la garnacha como gran protagonista del viñedo fuendejalonero.
A pesar del adelanto del calendario, las primeras previsiones apuntan a una cosecha de gran calidad, con una uva que presenta un buen equilibrio entre acidez, azúcares y maduración, lo que permitirá elaborar vinos que reflejen el carácter del territorio.
La vendimia supone uno de los momentos más importantes del año para Fuendejalón. El sector vitivinícola continúa siendo uno de los principales motores económicos de la localidad, generando empleo y actividad en torno al viñedo, las cooperativas y las bodegas, además de proyectar el nombre del municipio a través de la calidad de sus vinos dentro de la Denominación de Origen Campo de Borja.
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