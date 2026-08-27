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INICIO DE LA CAMPAÑA EN FUENDEJALÓN

La vendimia se adelanta por el calor

La recogida arrancó con las variedades blancas.

La recogida arrancó con las variedades blancas. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Fuendejalón

La vendimia ya ha comenzado en Fuendejalón y lo ha hecho con un adelanto significativo respecto a campañas anteriores, marcado por las altas temperaturas registradas durante este verano.

La recogida arrancó con las variedades blancas, especialmente chardonnay y moscatel, que serán las primeras en llegar a bodega antes de dar paso, en las próximas semanas, a la vendimia de las variedades tintas, con la garnacha como gran protagonista del viñedo fuendejalonero.

A pesar del adelanto del calendario, las primeras previsiones apuntan a una cosecha de gran calidad, con una uva que presenta un buen equilibrio entre acidez, azúcares y maduración, lo que permitirá elaborar vinos que reflejen el carácter del territorio.

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La vendimia supone uno de los momentos más importantes del año para Fuendejalón. El sector vitivinícola continúa siendo uno de los principales motores económicos de la localidad, generando empleo y actividad en torno al viñedo, las cooperativas y las bodegas, además de proyectar el nombre del municipio a través de la calidad de sus vinos dentro de la Denominación de Origen Campo de Borja.

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