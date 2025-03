La vitivinicultura, protagoniza el premio de pintura

El Ayuntamiento de Cariñena convoca el XVII Premio de Pintura Ciudad de Cariñena (Edición Especial Ciudad Europea del Vino), año 2025, con el objetivo de incentivar, promover y difundir la creación artística. Este certamen surgió promovido por el Área de Cultura del ayuntamiento en el año 2009. A lo largo de estas diecisiete ediciones de vida del certamen han sido más de 500 el número de obras que se han presentado a concurso y 26.000 euros los repartidos en premios.

En este certamen podrán participar todas aquellas personas físicas, de forma individual y sin límite de edad, cualquiera que sea su nacionalidad, exceptuando aquellas que en la edición inmediatamente anterior hubieran sido premiadas en este certamen. Cada autor podrá participar con un máximo de dos obras originales, que no hayan sido premiadas en ningún otro concurso, ni se hayan presentado con anterioridad a este premio.

Temática, técnica y formato

En esta edición especial del premio la temática versará sobre la vitivinicultura (vino, bodega, vendimia, vid, paisaje del viñedo, etc.)

La técnica de las obras será de libre elección y se deberán presentar sin marco o, a lo sumo, con un listón sencillo de madera cuya anchura no supere los 2 cm. Las dimensiones, sin incluir el listón, no podrán ser inferiores a 65 cm., ni superiores a 130 cm. en ninguno de sus lados, y no se admitirán obras sin bastidor. La pieza deberá ir sin firmar, y sólo una vez leída el acta del fallo, los premiados podrán firmar sus obras. El plazo de admisión permanecerá abierto hasta el 29 de agosto de 2025. Las instrucciones para participar, así como las bases completas y el anexo de participación, pueden encontrarse en la web www.carinena.es

Se designará una comisión de valoración de carácter técnico compuesto por la técnico de Cultura del Ayuntamiento de Cariñena y por personas de reconocida capacidad crítica en el campo de las Bellas Artes. Con las obras presentadas, o con la selección que la Comisión determine, se realizará una exposición en cuya inauguración tendrá lugar el acto de entrega de los premios.

Más información en la Casa de Cultura de Cariñena, el teléfono 654623849 o en el e-mail cultura@carinena.es.