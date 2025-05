Miguel Pardeza, anfitrión del Día del Vino

El ex futbolista y escritor Miguel Pardeza fue el anfitrión de la celebración del Día Vino DO en la DO Cariñena el sábado 10 de mayo, justo en el 30 aniversario de uno de los mayores hitos de su carrera, la victoria del Real Zaragoza en la Recopa de Europa frente al Arsenal en París. El mítico delantero volvió a hacer aplaudir al público, dirigiendo un brindis colectivo con más de 300 personas, en la carpa del recientemente inaugurado Cariñena Wine Museum, por los valores que aporta el vino con denominación de origen.

La Denominación de Origen participó así en el Día Vino DO, una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) que este año ha reunido a 32 denominaciones españolas y que se ha sumado en Cariñena a los actos como Ciudad Europea del Vino 2025. La DO Cariñena repartió copas gratis para sumarse al brindis con Pardeza, que también firmó en el Libro de Oro de la Denominación e impuso sus huellas en el Paseo de las Estrellas.

Pardeza resaltó que en la celebración de este brindis en el recordado día del título europeo «coinciden dos momentos emotivos, que permiten a la gente enorgullecerse de nuestros valores, como también de la Denominación de Origen Cariñena».