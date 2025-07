Una exposición para conectar con la naturaleza

En la sala de exposiciones municipal, La Central de Muel, tierra de sus ancestros, Ángeles Tena, Ángeles TC, expuso días atrás sus micromundos fotográficos, son 31 propuestas reflejan lugares recónditos, muchos de ellos revelaciones, del entorno de la propia villa. Diminutos paraísos, y experiencias, para iniciados que su autora ha compartido con generosidad.

«Mis Minimundos nacen desde la Oscuridad, así con mayúscula. Una Oscuridad necesaria», confesó la autora en el programa de mano de la exposición a propósito de los motivos que la condujeron hasta Muel. «Las semillas se adentran en la Tierra. La naturaleza sabia marca el tiempo. Día a día, el proceso evoluciona, en calma, sin prisa. El momento ha llegado... Nacer, desde la oscuridad, y crecer en la búsqueda de la Luz. Es tiempo de mostrarse al mundo, y de presentar mi pequeño viaje a través de la naturaleza», apuntó.

Según Ángeles, «me sobran motivos para adorar, sí, a la naturaleza. Me gusta mucho, me ayuda y hasta me sana. Y no soy la única a la que le produce este efecto balsámico. Soy consciente, además, que me ayuda sobremanera a aterrizar… Por si fuese poco, tengo un compañero de paseos, pero también de vida, espectacular: mi perro Archie, que de algún modo me ha guiado hasta aquí. El hecho es que los miles de paseos que he dado por la senda y el entorno del Huerva tienen un efecto mágico sobre mí», señaló.

Aunque con formación fotográfica en el EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine de Madrid, la peculiaridad de Minimundos es que las imágenes están hechas con un teléfono móvil. Hay que conocer muy bien la herramienta para optimizar así los resultados. «En cualquier caso, son semejantes a las que obtengo con una cámara réflex manual más o menos convencional. Sin embargo, su enfoque, la luz, su calidad o nitidez no dejan de sorprenderme: a menudo tengo la sensación de no haberlas hecho yo».

«Confieso que cuando estudiaba fotografía, me daba mucho reparo mostrar mis logros con la cámara. Tenía la sensación de que era mostrar mi alma y no me gustaba que todo el mundo asistiera al espectáculo».

Esta exposición abrirá más posibilidades en terceras salas. «La muestra no ha dejado indiferente a nadie que la haya visto y así lo he constatado estos días», destacó Ángeles TC.