Rivas presenta su primera novela

Belén Rivas presentó el pasado 23 de mayo en la biblioteca municipal de Muel su opera prima Debí conformarme contigo, editada en marzo de este año por La fragua del trovador, en su colección de autores noveles.

La novela trae consigo un evocador «mar de fondo». En cierto momento vital, Belén se encontró de frente con las neurodivergencias. Una coyuntura de crecimiento personal, apremiada por el afán de autoconocimiento, la necesidad de aprender para comprender, pero sobre todo el propósito de ayudar, resultó ser un destello que de pronto alumbró la oscuridad. Durante el proceso, la autora sintió que había encontrado un motivo para escribir una historia y que todo saliera definitivamente a la luz.

Belén se sintió seducida por la escritura porque «siempre he leído mucho no, muchísimo». «Soy una lectora ávida, pero en la última época me sentí saturada: casi no disfrutaba las novelas que caían en mis manos porque me parecían reiterativas, material de consumo», describe.

«Necesitaba algo que me sacara de no recordar apenas cosa alguna tras cerrar las tapas. Así que di un paso atrás, sobre todo para disfrutar. Siempre he escrito, pero como desahogo, como un recurso o antídoto para ordenar ideas», sentencia.

Hija y nieta de naturales de Muel, Belén Rivas se sintió especialmente arropada por todos los asistentes a la presentación. La firma de ejemplares fue entrañable y, al concluir, Belén donó sendos ejemplares para el fondo de la biblioteca.