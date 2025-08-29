PROPUESTAS CULTURALES
Las actividades al aire libre amenizan el verano
LA CRÓNICA
Encinacorba ha vivido este verano una programación cultural diversa llena de encuentros y actividades inolvidables. El ayuntamiento, con el objetivo de acercar la cultura a todos, apostó por actividades al aire libre en las que no faltaron el cine, la música, la astronomía y la gastronomía.
La temporada comenzó el 27 de junio con la proyección de 8 apellidos marroquíes y, un mes después, el 27 de julio, se pudo disfrutar de la película El maestro que prometió el mar.
El 2 de agosto la música tomó el protagonismo con la Antología de la Zarzuela, un espectáculo único celebrado en la iglesia de Nuestra Señora del Mar. Los cantantes del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, junto a la Banda de Música local y bajo la dirección de José Luis Casanova y José Luis Gimeno, ofrecieron una velada memorable, que tuvo un éxito total que se vio reflejado por el público que no escatimó en muestras de cariño y agradecimiento.
La cita más mágica llegó el 14 de agosto con Star Mirando, una actividad guiada por Oswaldo Felipe, de la PAI, que invitó a descubrir las constelaciones, planetas y galaxias con prismáticos, telescopios y hasta una cámara astronómica. La experiencia combinó ciencia, humor, música en vivo y mitología.
El broche final lo puso, el 16 de agosto, una cata de vinos dedicada a los caldos de la Comarca Campo de Cariñena, guiada por Luis Ángel López Sanz, técnico superior en Hostelería y Turismo, y a que su vez es el queridísimo panadero de Almonacid de la Sierra. La velada rindió homenaje a San Roque en la Corona de Aragón, maridando tres vinos fresquitos con productos locales e historias compartidas.
