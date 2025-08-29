Aguilón se llena de diversión por sus fiestas de agosto

Aguilón celebró del 13 al 17 de agosto sus fiestas patronales en honor a San Pedro Arbués y Santa Cristina con una gran participación de gente de todas las edades.

El grupo Copacabana actuó durante las fiestas.

Los actos comenzaron el miércoles con el pregón de fiestas, el concierto del grupo Seven, pasacalles con la charanga por las peñas, toro de fuego en el barranco y discomóvil.

El deporte también estuvo presente durante las fiestas.

El jueves hubo parque infantil en el barranco, final del campeonato de guiñote, juegos organizados por la comisión, concurso de disfraces infantiles, y actuación de Star Glam y la orquesta Montesol.

El sábado por la noche actuó la orquesta Fórmula Show.

El viernes se celebró la misa baturra en honor a Nuestra Señora de la Asunción seguido de vermú para los mayores, y por la tarde los actos continuaron con jotas en el pabellón, torneo de fútbol sala y Copacabana en concierto, para finalizar el día con el pasacalles con la charanga, el toro de fuego en el barranco y la discomóvil.

La charanga amenizaba las calles de la localidad con su música.

El sábado comenzó con chocolatada organizada por la asociación de mujeres, exhibición de aves rapaces y parque acuático. Por la tarde continuó el fútbol sala, y tras una paella gigante en el barranco se realizó un concurso de disfraces adultos del barranco al pabellón para terminar con la actuación de Fórmula Show.

Concurso de disfraces de adultos.

El domingo hubo exhibición de vehículos antiguos, misa en honor a los santos patronos con la soprano Raquel Pellicer, comida popular, café concierto con la orquesta Valkiria, cena en el pabellón, toro de fuego y traca fin de fiestas.