ANTIGUA CAMPANA DE LA ERMITA
Aladrén presume «a rebato» de su patrimonio
LA CRÓNICA
Aladrén luce desde este verano una original meta decorativa que incorpora la antigua campana de la Ermita de San Clemente, uniendo tradición y creatividad en el corazón del municipio.
La estructura ha sido diseñada y realizada por Agustín Amado, vecino del pueblo, contando con la colaboración de varias vecinas que se han encargado de la decoración con banderines, símbolos olímpicos y otros detalles artesanales.
Con esta iniciativa, no solo se ha creado un nuevo elemento que embellece el entorno y simboliza la participación y el esfuerzo compartido, sino que además se ha conseguido recuperar para el pueblo una campana con gran valor histórico y sentimental, manteniéndola presente en la vida cotidiana de Aladrén.
