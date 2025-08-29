Aladrén presume «a rebato» de su patrimonio

Aladrén luce desde este verano una original meta decorativa que incorpora la antigua campana de la Ermita de San Clemente, uniendo tradición y creatividad en el corazón del municipio.

La estructura ha sido diseñada y realizada por Agustín Amado, vecino del pueblo, contando con la colaboración de varias vecinas que se han encargado de la decoración con banderines, símbolos olímpicos y otros detalles artesanales.

Con esta iniciativa, no solo se ha creado un nuevo elemento que embellece el entorno y simboliza la participación y el esfuerzo compartido, sino que además se ha conseguido recuperar para el pueblo una campana con gran valor histórico y sentimental, manteniéndola presente en la vida cotidiana de Aladrén.