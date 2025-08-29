Alfamén celebra sus fiestas con alegría, convivencia y participación

Alfamén volvió a vestirse de gala para celebrar del 14 al 18 de agosto sus esperadas fiestas patronales, en unos días marcados por la alegría, la convivencia y la participación masiva de vecinos y visitantes. Sin embargo, el ambiente festivo ya comenzaba a notarse desde el fin de semana anterior cuando tuvo lugar el tradicional preámbulo con dos eventos muy especiales: la multitudinaria presentación de las Reinas de las Fiestas y el emotivo homenaje a nuestros mayores, símbolos del arraigo y la historia del pueblo.

La plaza volvió a convertirse en el centro de las fiestas. | SERVICIO ESPECIAL

El 13 de agosto, como antesala del inicio oficial, se celebró la ya popular ronda jotera, que logró congregar a numerosos participantes.

Uno de los platos fuertes de las fiestas de Alfamén son los festejos taurinos. | SERVICIO ESPECIAL

El pistoletazo de salida oficial llegó el día 14 con un gran chupinazo, amenizado por el conocido Steve Lagarto, y que estuvo a cargo de unos pregoneros muy especiales y solidarios, quienes compartieron sus experiencias en la Dana de Valencia, destacando los valores de ayuda, comunidad y compromiso. Ellos fueron los encargados de lanzar el cohete que marcó el inicio de unas fiestas vibrantes.

El fin de semana anterior fue la presentación de las Reinas. | SERVICIO ESPECIAL

Durante los días festivos, la localidad se llenó de actividades para todos los gustos: charangas, café-conciertos, el tradicional concurso de guiñote y rabino, concursos de tortillas, tardeos y recorridos de peñas, donde algunas de estas ofrecieron a todos cócteles y aperitivos, demostrando una vez más su hospitalidad y espíritu festivo.

Uno de los platos fuertes volvieron a ser los festejos taurinos, tanto en la calle como en la plaza portátil, que a pesar de las altas temperaturas atraen a un numeroso público. No faltaron tampoco las orquestas en el pabellón, la disco móvil, y diversas actuaciones y actividades pensadas para todas las edades.

Todo esto no sería posible sin el incansable trabajo de la Comisión de Festejos y la Comisión Taurina, a quienes desde el ayuntamiento quieren hacer un especial reconocimiento por su dedicación, esfuerzo y compromiso para que Alfamén viva unas fiestas inolvidables. También agradecen a las peñas su participación durante todas las fiestas.

Las fiestas de 2025 han sido, sin duda, un reflejo del espíritu de Alfamén: acogedor, participativo, alegre y con una fuerte identidad cultural, que no deja indiferente.