Aparece un ‘antecesor’ de los dinosaurios en una balsa de Muel

La aparición de ejemplares de triops cancriformis en una balsa próxima a Muel ha supuesto una sorpresa general. El hallazgo se debe a Felipe Arauzo, fotógrafo naturalista local y agente de protección natural, «en la comarca oscense de Sobrarbe», precisa. «Tal vez sea una curiosidad y quizá hay constancia de apariciones de la especie en la comarca; en cualquier caso, no hay noticia de que haya sido en el entorno de la villa. Es, por tanto, algo inédito».

Muel cuenta con varias balsas que hay que cuidar para evitar su deterioro y garantizar la biodiversidad de la zona.

El triops (del griego, tres ojos) es un crustáceo branquiópodo, denominado popularmente tortuguita o tortugueta. De vida efímera, apenas 45 días, vive en el fondo de charcas o lagunas por el que se desplazan sobre el vientre. «Son omnívoros voraces y no cesan de hurgar en el fondo de los charcos en busca de alimento: plancton, larvas de insectos, gusanos o renacuajos. Es más, pueden llegar incluso al canibalismo en los momentos de muda del caparazón».

Una especie con 220 millones de años

Lo cierto es que el triops ostenta el récord de permanencia sobre la faz de la tierra, unos 220 millones de años, sin apenas cambios. «Es una de las especies animales vivas más antiguas del planeta, un superviviente nato: sus huevos soportan un rango de temperaturas ¡entre 80ºC y −190ºC!, nada menos», exclama Arauzo.

Como su aparición depende de las tormentas de primavera o verano, habrá años que aparezca y otros que no. «Una vez que la charca se deseca, quedan en el barro seco hasta 20 años a la espera que se den las condiciones para eclosionar. Esta especie precede de hecho a los dinosaurios y, sin sistemas de reproducción y dispersión así, seguramente habría desaparecido».

Muel forma parte del hábitat natural de la ganga ibérica (Pterocles alchata), especie habitual en zonas semiáridas, estepas y cultivos extensivos de secano como el valle del Ebro. «En su búsqueda de agua para dar de beber a sus polluelos, puede visitar varias balsas o charcas y, en caso de escasez, desplazarse incluso más de 50 kilómetros. Según la revista Mètode de la Universitat de València, los huevos de triops podrían viajar en el barro húmedo que se adhiere a su vientre o en sus patas, dispersándolos».

Tal presencia del triops pasaría desapercibida para la mayoría, pero no para alguien habituado a escrutar la naturaleza como Arauzo. «Estoy perdiendo reflejos, pero admito que es deformación profesional. Aun así, siempre me ha gustado reparar en los pequeños detalles para llegar a la raíz de las cosas. La verdad es que el descubrimiento fue totalmente fortuito una noche que salí a capturar imágenes de la vía láctea. Al pasar por las inmediaciones de la balsa me llamó la atención el movimiento y pensé que se trataba de renacuajos de sapo corredor, habituales tras las tormentas».

Sin embargo, al acercarse y alumbrar la charca, su sorpresa fue mayúscula. «Sabía de los triops, pero no los identifiqué en primera instancia hasta horas después reflexionando sobre el hallazgo. Al día siguiente contacté con un biólogo de la DGA y me comentó que es una cita interesante. No lo sé con exactitud, pero no hay apenas citas de la presencia de este ser vivo en Aragón. Y no sé si es porque escasean, las circunstancias no son las propicias o resultan difíciles de apreciar».

Lo que este encuentro pone de manifiesto es la necesidad de «conservar íntegras tres o cuatro balsas de las muchas que hay en Muel e impedir su deterioro, arreglando los acudideros o actualizando su estado por si se han colmatado de barro o han crecido más plantas acuáticas de lo habitual. Tales medidas garantizarían la biodiversidad, el acceso al agua al poco o mucho ganado que todavía queda en la zona, a especies susceptibles de caza o a las aves esteparias protegidas. Además de acoger a especies como el triops, a insectos, microorganismos… De hecho, en verano las balsas son un oasis», concluye Arauzo.