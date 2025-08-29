ALADRÉN YA CUENTA CON AUTORIZACIONES ZPAEN
Una apuesta por la conservación de la biodiversidad y la ganadería
LA CRÓNICA
El municipio de Aladrén ya cuenta con las primeras autorizaciones de Zonas de Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas (ZPAEN), un paso importante tanto para la conservación de la biodiversidad como para el apoyo a la ganadería extensiva.
Estas zonas permiten que aves protegidas, como el alimoche común o el milano real, encuentren alimento de forma natural gracias a los restos ganaderos, recuperando así una alianza milenaria entre carroñeras y ganaderos.
Los beneficios son múltiples. Para las aves: alimento natural que refuerza su comportamiento salvaje, mayor conectividad ecológica y mejores condiciones para su conservación. Y para los ganaderos: eliminación gratuita y eficaz de restos, ahorro en la gestión de cadáveres, prevención de enfermedades y mayor reconocimiento a su papel como aliados de la biodiversidad.
Estas primeras autorizaciones han sido posibles gracias a la implicación de los ganaderos Carlos y Eduardo, y al respaldo firme del Ayuntamiento de la localidad de Aladrén, que ha facilitado los trámites desde el primer momento.
Este logro supone un nuevo paso en el compromiso de Aladrén con la biodiversidad, el territorio y el futuro del medio rural.
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Decisión final con Francés en el Girona
- Un '9' con gol también es prioridad en la recta final del mercado
- El Real Zaragoza rechaza dos ofertas de cesión del extranjero para Samed Bazdar
- Los vecinos de Vía Hispanidad no dan su brazo a torcer con la 'operación skate park': 'En cuanto presenten la modificación iremos al contencioso
- Estos son los municipios de Aragón por los que pasará La Vuelta en la etapa del viernes
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Tres asociaciones de La Almozara rechazan de forma conjunta el proyecto de centro deportivo en el barrio