Una apuesta por la conservación de la biodiversidad y la ganadería

El municipio de Aladrén ya cuenta con las primeras autorizaciones de Zonas de Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas (ZPAEN), un paso importante tanto para la conservación de la biodiversidad como para el apoyo a la ganadería extensiva.

Estas zonas permiten que aves protegidas, como el alimoche común o el milano real, encuentren alimento de forma natural gracias a los restos ganaderos, recuperando así una alianza milenaria entre carroñeras y ganaderos.

Los beneficios son múltiples. Para las aves: alimento natural que refuerza su comportamiento salvaje, mayor conectividad ecológica y mejores condiciones para su conservación. Y para los ganaderos: eliminación gratuita y eficaz de restos, ahorro en la gestión de cadáveres, prevención de enfermedades y mayor reconocimiento a su papel como aliados de la biodiversidad.

Estas primeras autorizaciones han sido posibles gracias a la implicación de los ganaderos Carlos y Eduardo, y al respaldo firme del Ayuntamiento de la localidad de Aladrén, que ha facilitado los trámites desde el primer momento.

Este logro supone un nuevo paso en el compromiso de Aladrén con la biodiversidad, el territorio y el futuro del medio rural.