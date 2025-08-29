FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS
Un Campamento Digital inolvidable
LA CRÓNICA
La Fundación Cibervoluntarios, en colaboración con el Ayuntamiento de Longares y con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y la Unión Europea (Next Generation EU), puso en marcha en la localidad longarina el Campamento Digital, una iniciativa gratuita dirigida a menores de entre 9 y 17 años para fomentar sus competencias digitales mediante actividades creativas, educativas y lúdicas.
El campamento, enmarcado en el Programa de Competencias Digitales para la Infancia (Programa CODI), se desarrolló en el Aula informática de la Escuela de Adultos del Ayuntamiento de Longares, desde el 28 de julio al 1 de agosto, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y contó con la participación de diecisiete niños y niñas.
Los pequeños aprendieron a buscar información eficazmente, detectar noticias falsas, contrastar fuentes, manejar aplicaciones y crear contenidos. Además, se formaron en el uso responsable de apps y tecnología, prevención del ciberacoso, filtrado de contenidos y protección de la privacidad.
