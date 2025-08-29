CUENTACUENTOS CON BELENTUELA
Una caravana cargada de historias llega a Alfamén
LA CRÓNICA
ALFAMÉN
La pista de las piscinas de Alfamén se convirtió el 17 de julio en un escenario de fantasía gracias a la llegada de Belentuela, la cuentacuentos que viaja con su inconfundible caravana cargada de historias. Con su simpatía y creatividad, ofreció una noche mágica en la que grandes y pequeños pudieron reír, emocionarse, bailar y, sobre todo, disfrutar en familia.
Entre canciones, música y mucha complicidad con el público, fue tejiendo un espectáculo donde la imaginación se convirtió en la verdadera protagonista.
La visita de Belentuela nunca defrauda. Sus sesiones, pensadas para todas las edades, no solo entretienen, sino que también transmiten valores de respeto, amistad y empatía.
