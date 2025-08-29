EL PLAZO DE LA CONVOCATORIA TERMINA EL 20 DE NOVIEMBRE
Los cariñenenses ya pueden solicitar becas de estudio
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Cariñena ha lanzado la quinta edición de su convocatoria de becas de estudio, dirigida a estudiantes empadronados en la localidad y con domicilio habitual en Cariñena. Cuenta con una dotación de 2.750 euros consignados en el presupuesto de 2025.
El objetivo de estas ayudas es incentivar la calidad y la excelencia académica y reconocer el esfuerzo y la dedicación de los alumnos en su formación. Para ello, el consistorio otorgará varias becas que premiarán, mediante una aportación económica, a quienes hayan obtenido las mejores calificaciones en el curso 2024-2025.
La concejala de Educación, Pili Soler, ha animado a los estudiantes a participar en esta nueva edición, destacando que «desde su lanzamiento, la convocatoria no ha dejado de recibir cada año un mayor número de solicitudes». Soler ha recordado además que esta beca es una herramienta con la que el ayuntamiento «busca premiar el esfuerzo, la constancia y la excelencia de los estudiantes de la localidad».
Requisitos y condiciones
Los beneficiarios deberán estar empadronados en Cariñena con al menos un año de antigüedad y tener su domicilio habitual en la localidad. No podrán concurrir aquellas personas que se encuentren en situación deudora con el ayuntamiento. Además, solo se podrá ser beneficiario una vez en cada una de las categorías.
El plazo para solicitar las becas permanecerá abierto hasta el 20 de noviembre de 2025 incluido. La información completa y las bases pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de Cariñena www.carinena.es
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Decisión final con Francés en el Girona
- Un '9' con gol también es prioridad en la recta final del mercado
- El Real Zaragoza rechaza dos ofertas de cesión del extranjero para Samed Bazdar
- Los vecinos de Vía Hispanidad no dan su brazo a torcer con la 'operación skate park': 'En cuanto presenten la modificación iremos al contencioso
- Estos son los municipios de Aragón por los que pasará La Vuelta en la etapa del viernes
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Tres asociaciones de La Almozara rechazan de forma conjunta el proyecto de centro deportivo en el barrio