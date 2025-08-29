Los cariñenenses ya pueden solicitar becas de estudio

El Ayuntamiento de Cariñena ha lanzado la quinta edición de su convocatoria de becas de estudio, dirigida a estudiantes empadronados en la localidad y con domicilio habitual en Cariñena. Cuenta con una dotación de 2.750 euros consignados en el presupuesto de 2025.

El objetivo de estas ayudas es incentivar la calidad y la excelencia académica y reconocer el esfuerzo y la dedicación de los alumnos en su formación. Para ello, el consistorio otorgará varias becas que premiarán, mediante una aportación económica, a quienes hayan obtenido las mejores calificaciones en el curso 2024-2025.

La concejala de Educación, Pili Soler, ha animado a los estudiantes a participar en esta nueva edición, destacando que «desde su lanzamiento, la convocatoria no ha dejado de recibir cada año un mayor número de solicitudes». Soler ha recordado además que esta beca es una herramienta con la que el ayuntamiento «busca premiar el esfuerzo, la constancia y la excelencia de los estudiantes de la localidad».

Requisitos y condiciones

Los beneficiarios deberán estar empadronados en Cariñena con al menos un año de antigüedad y tener su domicilio habitual en la localidad. No podrán concurrir aquellas personas que se encuentren en situación deudora con el ayuntamiento. Además, solo se podrá ser beneficiario una vez en cada una de las categorías.

El plazo para solicitar las becas permanecerá abierto hasta el 20 de noviembre de 2025 incluido. La información completa y las bases pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de Cariñena www.carinena.es