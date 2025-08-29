Las catas de ‘Maridando Patrimonio’ cosechan gran éxito en el territorio

Este verano hemos decidido rebautizar el proyecto de Vente de vinos con el sobrenombre de Maridando Patrimonio ya que pensamos que se acerca más a la esencia de lo que se busca y consigue en cada una de las catas dirigidas por Luis Ángel López que siguen siendo un éxito y recorren las diferentes localidades de este territorio. En el mes de julio también participamos en un evento colaborando con la Ruta del Vino de Calatayud en la localidad de Sabiñán. Allí, Luis Ángel López organizó una cata maridada con vinos de Calatayud y Cariñena y productos elaborados en horno de leña inspirados en recetas de la época del Papa Luna.

En septiembre, se volverá a visitar la iglesia de Nuestra Señora del Mar de Encinacorba. | RUTA DEL VINO

Buses de septiembre

Luis Ángel López dirigió una cata en Sabiñán. | R.V.

En nuestro territorio el verano caluroso hace que muchos enoturistas decidan posponer su visita al otoño, y desde la ruta estamos ya preparando los Buses del Vino y el próximo será el 6 septiembre comenzando por la localidad de Encinacorba donde tendremos tiempo para tomar un café en su casino, pasear por sus calles y plazas y por supuesto disfrutar de su maravillosa Iglesia de Nuestra Señora del Mar que se erige sobre las bases del antiguo castillo templario, así como su impresionante torre mudéjar. Continuaremos el viaje hacia la Bodega Hacienda Molleda la cual se encuentra a 750 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la bodega situada a mayor altitud dentro de la DOP Cariñena. Para la comida tenemos al restaurante de Marín Mudéjar en el término de Longares, disfrutaremos del menú en su amplio comedor de grandes ventanales y terminaremos el día visitando por primera vez con el Bus del Vino el Cariñena Wine Museum. El actual Museo del Vino ofrece un innovador recorrido expositivo con contenidos interactivos y experienciales.

El sábado 20 de septiembre visitaremos la Villa de Muel comenzando el día por el Taller Escuela Cerámica de Muel, centro dedicado a la recuperación y promoción de la tradición alfarera de la región y fundado en 1964 por la DPZ. En el taller aprovecharemos la posibilidad de participar en diferentes actividades para conocer de cerca el oficio de ceramista y las técnicas utilizadas en la elaboración de piezas de cerámica. A continuación, continuaremos camino hacia Bodegas Heredad Ansón, bodega familiar que se encuentra emplazada en el municipio de Muel y que elabora vino con su propia cosecha de su finca de hectáreas localizada en Almonacid de la Sierra. Continuaremos en Muel y para comer iremos a Fonda Rubio que se especializa en platos tradicionales, utilizando ingredientes frescos y de alta calidad, ofreciendo también carnes a la brasa. Al terminar la comida seguiremos conociendo Muel visitando su Parque Municipal, el cual cuenta con una presa de origen romano que sirve como muro para un estanque de aguas cristalinas. Ubicada en lo alto de la presa, la Ermita de la Virgen de la Fuente es un templo barroco declarado Bien de Interés Cultural. Esta ermita alberga pinturas de Francisco de Goya en las pechinas de su cúpula, lo que añade un valor artístico significativo al sitio.