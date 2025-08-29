IMAGEN DE LAS FIESTAS DEL SANTO CRISTO DE SANTIAGO
‘Celebrando emociones’, portada de los festejos
LA CRÓNICA
A pocos días del inicio de las fiestas patronales del municipio de Cariñena en honor al Santo Cristo de Santiago, que se celebrarán del 12 al 17 de septiembre, ya se conoce la imagen que acompañará a cariñenenses y visitantes durante estos días grandes.
La obra Celebrando emociones, presentada por Noemí Ruiz López, ha sido la ganadora del concurso de la portada tras la reunión del consejo asesor celebrada el pasado 5 de agosto.
El jurado, integrado por Cleo María Dolores Serrano Ortigosa (concejala de Festejos), Társila Gimeno Gimeno (técnico de Cultura), Patricia Perfecto Carcelero (auxiliar de Biblioteca) y Carmen Gracia Sánchez (gerente de la Ruta del Vino Campo de Cariñena), otorgó a la propuesta de Ruiz López la máxima puntuación: 29 puntos, situándola por encima de una docena de trabajos presentados.
Desde el jurado se ha querido destacar el alto nivel artístico de las propuestas recibidas, reflejo de la creatividad y el talento de quienes se animaron a participar en esta convocatoria.
Con este fallo, Celebrando emociones se convierte en la imagen oficial que ilustrará el programa de unas fiestas que muy pronto llenarán de devoción, cultura y alegría las calles de Cariñena.
