La música, el vino y la cultura se dieron la mano el sábado 19 de julio en uno de los días grandes del Festival Divino. Cerca de 1.500 personas participaron en una intensa jornada que combinó conciertos, actividades gastronómicas, feria de artesanía y degustaciones de vino en el entorno natural del Santuario de la Virgen de Lagunas, en Cariñena.

Cerca de 1.500 personas participaron en la primera jornada.

Antes de que comenzaran las actuaciones, tuvo lugar un acto institucional que reunió a organizadores, patrocinadores y colaboradores del festival. Asistieron el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz; el presidente de la DO Cariñena y de Bodegas San Valero, Antonio Serrano; la presidenta de la Ruta del Vino Campo de Cariñena, Sara Morales; y los responsables de OCRE, promotora del evento, Víctor Domínguez y Rosana Sanz.

La programación musical es uno de los grandes atractivos del festival.

El alcalde Sergio Ortiz mostró su confianza en la continuidad del festival, afirmando que «este es el principio de algo que ha venido para quedarse, no solo circunscrito a la celebración del año de Ciudad Europea del Vino». Además, apostó por la implicación de más municipios de la comarca para «acercar a la juventud a la cultura milenaria del vino».

Cerca de 1.500 disfrutan del arranque del Festival Divino

Por su parte, Antonio Serrano, presidente de la DO Cariñena, se comprometió a involucrar al resto de bodegas de la denominación para apoyar esta iniciativa cultural y territorial.

Música para todos y varios escenarios

La programación musical fue uno de los grandes atractivos de la jornada, repartida en varios escenarios para ofrecer una experiencia diversa y atractiva. En el Escenario Ocre, ubicado en la arboleda exterior del santuario, el grupo local Dante celebró el aniversario de su disco Electroshock con una propuesta energética que combinó electrónica y rock. Le siguieron las sesiones de los Dj’s Javi Sánchez y Carlos Pérez, que intercalaron sus sets con la potente actuación del cuarteto granadino Colectivo da Silva, cuyo indie pop conquistó al público. La noche culminó con la voz inconfundible y la fuerza de la cantante argentina Miss Bolivia, que llenó el ambiente de ritmo y compromiso social.

En el interior del Santuario, el Escenario Ermita acogió un concierto íntimo y emotivo de Lucía Alamán, ganadora del concurso Envero, color emergente, que logró conectar profundamente con los asistentes en este espacio cargado de historia.

Mientras tanto, en el Escenario Particular, la sesión inicial de Mercromina Club dio paso a Queralt Lahoz, cuya mezcla de soul, hip hop y flamenco fue muy bien recibida. Le siguieron el rapero maño Sho-Hai y la cantante feminista Metrika, quienes mantuvieron la energía y el mensaje durante toda la noche, cerrando la programación el Dj Rico Rosa con una sesión vibrante.

Para los amantes de la música electrónica más experimental, el Escenario Arboleda ofreció una propuesta diferente con artistas como Sónica, Ese Uve, Pawli, Dibison y Maikas, que llevaron la fiesta hasta los primeros rayos de sol en un ambiente único y envolvente.