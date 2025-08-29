Cofradía Virgen del Águila idea tres días llenos de actividades

Los paniceros disfrutaron los días 8, 9 y 10 de agosto de varias actividades organizadas por la Cofradía Virgen del Águila en el santuario.

El viernes 8 de agosto se celebró el Día de los Niños con divertidos talleres y juegos, así como una rica merienda. Al caer la noche, llegó la tradicional quemada de ron y los paniceros disfrutaron de una agradable cena en compañía de amigos y familiares. Los más valientes realizaron la andada nocturna desde la localidad hasta el santuario. También se celebró el acto inaugural de del himno de la Virgen del Águila.

El sábado 9, Día del Deporte, se organizaron varias rutas tanto a pie, en bicicleta o a caballo. Como recompensa a la subida al santuario les esperaba un almuerzo compuesto por migas, huevos y jamón para reponer fuerzas.

El domingo 10, Día de Hermandad, se disfrutó de una jornada de ranchos donde como siempre se mostraron las grandes dotes culinarias de los paniceros.

Desde el Ayuntamiento de Paniza agradecen a la Cofradía Virgen del Águila el trabajo y dedicación que ponen para organizar esta semana de actos que tanto se disfrutan.