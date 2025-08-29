La Comisión de Fiestas, Félix Sánchez y las Hermanas de Santa Quiteria, reconocidos

La ACR El Güeira otorgó en su segunda edición los reconocimientos Guarda de Vistabella, distinciones que premian la labor en favor de la preservación del patrimonio del pueblo.

En esta edición las distinciones recayeron en: las Hermanas de Santa Quiteria, la Comisión de Fiestas y Félix Sánchez Aladrén. Un sencillo gesto de gratitud hacia quienes con su labor callada sostienen y transmiten la memoria colectiva.