DISTINCIONES ‘Guarda’ de Vistabella
La Comisión de Fiestas, Félix Sánchez y las Hermanas de Santa Quiteria, reconocidos
La ACR El Güeira otorgó en su segunda edición los reconocimientos Guarda de Vistabella, distinciones que premian la labor en favor de la preservación del patrimonio del pueblo.
En esta edición las distinciones recayeron en: las Hermanas de Santa Quiteria, la Comisión de Fiestas y Félix Sánchez Aladrén. Un sencillo gesto de gratitud hacia quienes con su labor callada sostienen y transmiten la memoria colectiva.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Decisión final con Francés en el Girona
- Un '9' con gol también es prioridad en la recta final del mercado
- El Real Zaragoza rechaza dos ofertas de cesión del extranjero para Samed Bazdar
- Los vecinos de Vía Hispanidad no dan su brazo a torcer con la 'operación skate park': 'En cuanto presenten la modificación iremos al contencioso
- Estos son los municipios de Aragón por los que pasará La Vuelta en la etapa del viernes
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Tres asociaciones de La Almozara rechazan de forma conjunta el proyecto de centro deportivo en el barrio