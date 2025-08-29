Cosuenda presenta a sus Reinas de Fiestas

Cosuenda celebró el sábado 23 de agosto la presentación de las Reinas de Fiestas que volvieron a brillar como auténticas estrellas. Las reinas entrantes, Elsa y María, dejaron momentos muy emotivos de la mano de sus acompañantes.

Son ya varios años los que hace que Cosuenda ha recuperado esta tradición tan bonita, y cada vez, las familias de estas bellas princesas hacen que el pueblo disfrute más si cabe este día.

Este año, además, el acto fue presentado por la directora general de Administración Local, Marina Sevilla Tello, un cargo importante para todos ya que para los cosuendinos estaba encima del escenario su estandarte más preciado porque Marina lleva al pueblo por bandera allí donde va.

Fue un día muy emotivo que esperan repetir el año que viene.