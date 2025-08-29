LA MAESTRA DE CEREMONIAS FUE MARINA SEVILLA
Cosuenda presenta a sus Reinas de Fiestas
LA CRÓNICA
Cosuenda celebró el sábado 23 de agosto la presentación de las Reinas de Fiestas que volvieron a brillar como auténticas estrellas. Las reinas entrantes, Elsa y María, dejaron momentos muy emotivos de la mano de sus acompañantes.
Son ya varios años los que hace que Cosuenda ha recuperado esta tradición tan bonita, y cada vez, las familias de estas bellas princesas hacen que el pueblo disfrute más si cabe este día.
Este año, además, el acto fue presentado por la directora general de Administración Local, Marina Sevilla Tello, un cargo importante para todos ya que para los cosuendinos estaba encima del escenario su estandarte más preciado porque Marina lleva al pueblo por bandera allí donde va.
Fue un día muy emotivo que esperan repetir el año que viene.
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Decisión final con Francés en el Girona
- Un '9' con gol también es prioridad en la recta final del mercado
- El Real Zaragoza rechaza dos ofertas de cesión del extranjero para Samed Bazdar
- Los vecinos de Vía Hispanidad no dan su brazo a torcer con la 'operación skate park': 'En cuanto presenten la modificación iremos al contencioso
- Estos son los municipios de Aragón por los que pasará La Vuelta en la etapa del viernes
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Tres asociaciones de La Almozara rechazan de forma conjunta el proyecto de centro deportivo en el barrio