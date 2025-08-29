Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE

Cuenta atrás para las fiestas

Paniza celebra del 3 al 8 de septiembre sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora Virgen del Águila. Desde el ayuntamiento se han organizado actos para todas las edades, destacando la imposición de bandas a las reinas, y el acto que se celebrará el domingo, el III Memorial Julián Cerced Cabello, en el que este año el deporte rural aragonés y el deporte rural vasco se unen y donde Iñaki Perurena deleitará con levantamiento de piedras pesadas.

