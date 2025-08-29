‘Cuentos y leyendas’ se presenta en Vistabella

Las artes gráficas fueron protagonistas en la presentación en Vistabella del cómic Cuentos y leyendas de Aragón: Comarca Campo de Cariñena, editado por Acrótera. La colección busca rescatar relatos transmitidos de abuelos a nietos, ahora transformados en viñetas por Moratha.

El capítulo dedicado a Vistabella cierra el volumen con la leyenda del milagro de Santa Quiteria, en una andada entre abuelo y nieta hacia la ermita de la Santa, donde también se recuerda el antiguo nombre de la localidad, la lápida de Musa y el paso de las mesnadas del Cid tras el asalto al Castillo del Alcañicejo.

El Ayuntamiento de Vistabella, la Comarca Campo de Cariñena y la Asociación Cultural El Güeira acompañaron a Moratha en la puesta de largo del volumen en Vistabella con una acogida tan buena que las dos cajas de ejemplares terminaron prácticamente agotadas.

Después de su presentación en Vistabella, sólo faltan las presentaciones del cómic en las localidades de Aladrén, Alfamén, Cariñena, Muel y Tosos. En la web comarcal www.campodecarinena.es se podrá ver la información de las siguientes citas, así como en las redes sociales de la comarca.