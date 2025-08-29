Los Dalton se alzan con la Liga de Peñas de Alfamén

Siete equipos de fútbol sala participaron durante los meses de junio y julio en un emocionante torneo conocido como la Liga de Peñas. La gran final se disputó el pasado 2 de agosto, en un intenso y reñido encuentro donde la Peña Los Dalton se alzó con el campeonato, sorprendiendo a todos al vencer contra todo pronóstico a la Peña Havana Club. Cabe destacar la deportividad ejemplar mostrada por ambos equipos a lo largo de todo el partido.

Torneo amistoso

Además, los niños y niñas de Alfamén se reunieron para formar tres equipos de fútbol sala, y se desplazaron el pasado 31 de julio hasta la localidad de Arándiga para participar en un bonito torneo amistoso. Se vivieron partidos muy emocionantes, donde lo menos importante era el resultado final. En todo momento reinó la camaradería y el compañerismo entre todos los participantes.