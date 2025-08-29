La DPZ lanza un plan de ayudas dotado con 130 millones para luchar contra la despoblación

La Diputación de Zaragoza va a lanzar en los próximos días el Plan +Provincia, una línea de subvenciones extraordinaria orientada a seguir luchando contra la despoblación que distribuirá 130 millones de euros entre todos los municipios de la provincia convirtiéndose así en el mayor plan de ayudas en la historia de la institución.

Con el dinero que les transferirá la Diputación de Zaragoza, los 292 municipios de la provincia podrán construir o rehabilitar viviendas con las que atraer a nuevos habitantes y también hacer inversiones para mejorar los servicios básicos que prestan a sus vecinos y vecinas: abastecimiento, saneamiento, pavimentación de calles, alumbrado público, parques y jardines, cementerios, recogida y gestión de residuos, seguridad y orden público…

Los fondos del Plan +Provincia se distribuirán por tramos de población beneficiando especialmente a los pueblos más pequeños, de forma que las subvenciones oscilarán entre los 240.000 euros que recibirán los municipios de hasta 150 habitantes y los 2,5 millones de euros que les corresponderán a los de más de 16.000 habitantes. Con ese dinero cada consistorios podrá financiar hasta tres actuaciones diferentes.

Solicitudes hasta el 15 de septimebre Las bases de este programa extraordinario de subvenciones se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y los ayuntamientos podrán presentar sus solicitudes hasta el 15 de septiembre. El plan, de carácter plurianual (2025/2026), anticipará 117 millones de euros este año, después de que sea aprobado por el pleno. Los 13 millones restantes se transferirán una vez certificadas las actuaciones.

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha incidido en que «nunca, los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza, han recibido una línea de subvenciones de esta magnitud ni de la DPZ ni de ninguna de las otras administraciones». De hecho, Sánchez Quero ha resaltado que el Plan +Provincia «multiplica por seis la cuantía que el Fondo de Financiación Municipal del Gobierno de Aragón destina a los municipios de Zaragoza, Huesca y Teruel y a su vez multiplica por 13 lo que reciben las localidades de la provincia del Gobierno de Aragón».