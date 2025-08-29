Encinacorba denuncia daños por las obras que ejecuta Adif

Encinacorba vive rodeada de obras. Desde el Ayuntamiento de Encinacorba explican que lo que en principio debía ser un paso adelante en infraestructuras y servicios, se ha convertido en una fuente de problemas con caminos dañados, carreteras deterioradas y una red de agua en riesgo: «Entre promesas y silencios, nuestro municipio afronta cada día las consecuencias de decisiones tomadas lejos de aquí, pero que sentimos muy cerca. Desde esta corporación queremos dejar claro que no vamos a permanecer callados: seguiremos insistiendo, defendiendo nuestros intereses hasta el final».

Las carreteras deterioradas perjudican a los vecinos.

Según fuentes municipales, las molestias proceden de las obras realizadas por la empresa pública ADIF, que están afectando a la red de abastecimiento de agua y han supuesto muchos gastos por encima del presupuesto, «gastos que supuestamente deberían ser devueltos», señalan desde el consistorio, «pero de los que seguimos sin recibir comunicación clara a esta corporación municipal».

También recuerdan que al inicio de las obras se informó al ayuntamiento que se procedería a «dar solución» a los desperfectos que pudieran acontecer, pero sin ningún tipo de garantía formal: «No existe un compromiso conforme a derecho, lo que nos obliga a confiar únicamente en su palabra. Mientras tanto, las actuaciones se realizan sin informar a nadie, a criterio propio, y únicamente parecen atender a las desviaciones de caminos, existiendo el riesgo de seguir afectando a la red de abastecimiento de agua del pueblo».

A todo esto, se suma la carretera que une Encinacorba con Cariñena, una vía de titularidad de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) que estaba en proceso de mantenimiento y mejora. Sin embargo se ha visto afectada por el paso constante de la maquinaria, deteriorando de inmediato lo recién intervenido y dando como resultado baches, desniveles, piedras, bordes del asfalto mordidos… «Su única respuesta ha sido recortar las partes más dañadas y cubrir con tierra los huecos, tierra que con el uso va desapareciendo, generando desniveles peligrosos entre la capa de asfalto y el terreno», aseguran desde el consistorio. «Esto ya se les advirtió, se comunicó en varias ocasiones, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Lo mismo ocurre con el camino hacia Paniza, que ha quedado en un estado lamentable. Las quejas y recursos son continuos, pero las respuestas no pasan de ser promesas», prosiguen desde el Ayuntamiento de Encinacorba.

De hecho, solo tienen como explicación la dada por un representante de ADIF que indicó al ayuntamiento que las obras cuentan con una adjudicación que exige un aval o fianza del 5% del importe total: «La única garantía real que tenemos es que, una vez concluidas las obras, podremos presentar un escrito señalando los desperfectos o incidencias no subsanadas. Hasta que no demos nuestro visto bueno, supuestamente no se les devolverá esa fianza. No es una garantía directa, pero es lo único con lo que contamos por ahora».

Y para finalizar, desde el consistorio denuncian que «uno de los túneles donde Adif trabaja se hundió, contratiempo que obligará a cortar el monte y dejarlo abierto», lo que «vuelve a poner de manifiesto la improvisación y la falta de soluciones duraderas en estas actuaciones», concluyeb desde el consistorio.