Encinacorba late al ritmo de sus fiestas patronales

En agosto, el pueblo de Encinacorba se ha llenado de vida y bullicio con la llegada de vecinos y visitantes dispuestos a disfrutar de unas fiestas cargadas de tradición, música y alegría compartida. Las calles se engalanaron para recibir la procesión en honor a su patrona, la Virgen del Mar, que es llevada en volandas por los devotos hasta la iglesia, donde se celebra la misa mayor con gran solemnidad. A ello se suma la música en vivo de la banda del pueblo, las verbenas nocturnas que invitan al baile, y las discomóviles que marcan el inicio y el final de estos días festivos. Tampoco faltaron los festejos taurinos, los juegos y concursos para todas las edades, los disfraces y, sobre todo, un ambiente de unión y entusiasmo que se contagia en cada rincón.

Alfonso Latorre fue muy aplaudido.

Entre las actividades más destacadas brilló el tardeo, que cosechó un gran éxito gracias al espacio habilitado frente a la iglesia, donde se ofrecieron cócteles y música en vivo por grupos de música invitados, creando un ambiente animado que reunió a vecinos y visitantes de todas las edades.

Procesión en honor a la Virgen del Mar.

También fue muy aplaudido el encuentro musical preparado por el pianista Alfonso Latorre, la actuación de la Orquesta Bacanal, el divertido Gran Prix y, cómo no, la tradición de las vacas, que sigue siendo uno de los grandes atractivos.

La música protagonizó los días festivos.

Las celebraciones concluyeron el lunes con la esperada comida de la vaca, un sabroso guiso de ternera elaborado con esmero y compartido en el pabellón entre todos los asistentes, símbolo de la hospitalidad y la fraternidad que caracterizan a estas fiestas y el sentir y el espíritu del pueblo.

Todo esto no sería posible sin el enorme trabajo de la comisión de fiestas, cuyo compromiso, entrega y dedicación son dignos de reconocimiento. De manera totalmente altruista, sin recibir contraprestación alguna, han dedicado su tiempo, energía y esfuerzo para que Encinacorba haya podido vivir, un año más, otras fiestas memorables. Desde el ayuntamiento les dan las gracias a todos, y en particular a ellos y a ellas, que mantienen vivas las tradiciones y fortalecen el sentimiento de comunidad que une a vecinos y visitantes.