Encinacorba restaura la ermita de Santa Quiteria

La cesión de la ermita de Santa Quiteria y del Esconjuradero al Ayuntamiento de Encinacorba ya es efectiva. Con este paso, se abre una nueva etapa para garantizar la conservación de este valioso patrimonio histórico y cultural del municipio.

El proyecto global tiene como objetivo la restauración completa de la ermita, un edificio construido a finales del siglo XIII y declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés en 2002. Su recuperación supondrá devolver a la localidad un espacio de gran valor simbólico, que en el futuro se destinará a usos culturales, sociales y comunitarios.

La primera fase de intervención, que comenzará próximamente, estará centrada en frenar el deterioro más urgente y evitar el riesgo de derrumbe. Se trata de una actuación inicial de consolidación, destinada a estabilizar la estructura y protegerla frente a las inclemencias meteorológicas, lo que permitirá ganar tiempo para poder abordar fases posteriores de restauración más completas.

Con ello, se da un primer paso decisivo en un proyecto que, por su envergadura, deberá desarrollarse por etapas, en función de las ayudas y recursos que se vayan consiguiendo.

El ayuntamiento, con el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza, apuesta así por recuperar y poner en valor un espacio que forma parte de la memoria colectiva de Encinacorba y que, tras años de abandono, comienza por fin a ver asegurada su conservación y futuro uso público.