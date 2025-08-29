Las excavaciones ahondan en la presencia neandertal

El pasado mes de julio tuvo lugar la decimoquinta campaña de excavación arqueológica en el yacimiento musteriense de la cueva AGP5 (Aguilón, Zaragoza). Este yacimiento, descubierto en 2010, ha proporcionado desde entonces evidencias de ocupaciones por parte de grupos neandertales durante el Paleolítico Medio, entre las que destaca el hallazgo de más de 10.000 restos óseos (pertenecientes a animales) y herramientas líticas.

Los trabajos de excavación se realizaron bajo la dirección de Carlos Mazo y Marta Alcolea, investigadores del grupo de investigación Primeros Pobladores del Valle del Ebro y Patrimonio Arqueológico y del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad de Zaragoza.

Entre los restos líticos hallados destacan puntas, raederas, muescas y denticulados, elaborados en sílex local de excelente calidad. Por su tipología, estas herramientas se adscriben a la industria musteriense, que caracteriza al Paleolítico Medio en Europa y fue elaborada por gentes neandertales.

El equipo investigador encontró también un importante conjunto faunístico con restos de huesos de animales altamente fragmentados. Entre los animales cazados por los habitantes de la cueva predomina principalmente la cabra, aunque también se han registrado lagomorfos (conejos y liebres), ciervo y caballo.

Marco cronológico

Otro de los objetivos de esta campaña fue la recogida de muestras de sedimento para su datación mediante la técnica de luminiscencia ópticamente estimulada (OSL), con el fin de precisar el marco cronológico de las distintas ocupaciones humanas, especialmente las más antiguas. Esta línea de trabajo se enmarca en el proyecto Los últimos neandertales en la vertiente norte de la cordillera Ibérica: estableciendo el marco cronométrico de la secuencia arqueológica de la cueva AGP5 (Aguilón, Zaragoza), financiado por la Fundación Palarq dentro del programa de apoyo a Misiones en Arqueología y Paleontología Humana Españolas.

En el trabajo de campo participó un equipo formado por Marta Rubio, Adriana Capablo, Alejandra Moreno, Alodia Villellas e Irene Boira, estudiantes del Grado en Historia y del Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico de la Universidad de Zaragoza, a través del convenio de prácticas con UNIVERSA. Los trabajos cuentan con la autorización del Gobierno de Aragón y están financiados por el Excmo. Ayuntamiento de Aguilón y el Ministerio de Ciencia del Gobierno de España.