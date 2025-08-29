Félix Vela gana el recorrido de caza

Como ya es tradición en los días previos a las fiestas, el Coto de Caza Deportivo San Roque de Alfamén organizó el pasado 2 de agosto un espectacular recorrido de caza. En esta edición, el primer puesto fue para Félix Vela, seguido por Benito Corman en segunda posición, y José Luis Casedas en tercera.