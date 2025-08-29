La Fiesta de la Vendimia añade un día más a sus celebraciones

La Denominación de Origen Cariñena celebrará del 26 al 28 de septiembre su 59ª Fiesta de la Vendimia, con importantes novedades en su primera edición como Fiesta de Interés Turístico Nacional, y coincidiendo además con la celebración de Cariñena como Ciudad Europea del Vino 2025. El programa se amplía de dos a tres días, y será el viernes 26 por la tarde cuando se celebre el emblemático acto de Exaltación del Vino, que contará este año con el popular periodista Ángel Expósito como Invitado de Honor. La Feria del Vino extenderá también sus horarios y se complementará con diversas actuaciones.

La Fiesta de la Vendimia de Cariñena rememora la ancestral costumbre de agradecer a la naturaleza sus frutos, rindiendo homenaje a los viticultores y bodegas que elaboran El Vino que Nace de las Piedras, lema que identifica a toda la producción de la denominación por sus característicos suelos pedregosos. Desde su primera edición, en 1960, se mantiene el tradicional momento en que mana el vino de la Fuente de la Mora y se ha consolidado como una destacada cita del calendario festivo. En 2016 fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón y este año ha recibido el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La celebración se enmarca también en los actos de Cariñena, Ciudad Europea del Vino 2025, que vivirá uno de sus momentos centrales con el concierto de Rozalén, el domingo a las 20:00 h, en el cierre de la primera edición del Festival Divino.

Tras las intervenciones del presidente de la Denominación de Origen Cariñena, Antonio Serrano, y de las autoridades participantes, llegará el emotivo momento del pisado de las uvas, al son de la Jota de los Toros, este año protagonizado por Maribel Cortés Losilla y Candela Pérez Cortés (madre e hija, respectivamente), de Longares. El mosto extraído será bendecido y ofrecido al patrón, el Santo Cristo de Santiago.

A continuación, el invitado de honor, Ángel Expósito, pronunciará ante el público congregado en la plaza un discurso en homenaje al vino y protagonizará uno de los momentos más esperados: accionará el interruptor que hará brotar simbólicamente vino de la fuente, en lugar de agua, durante toda la jornada y el fin de semana.

Seguidamente, a las 18.50 horas, los actos continuarán en el Paseo de las Estrellas, donde Expósito impondrá sus manos en una placa con forma de hoja de vid, sumando sus huellas a la lista de famosos que han participado en eventos celebrados en Cariñena.

FERIA DEL VINO

Desde la tarde del viernes y durante todo el fin de semana la fiesta continuará en la Feria del Vino, donde se podrán degustar en los stands de la plaza del Campo del Toro y del paseo los vinos de las bodegas de la denominación, acompañados de la mejor gastronomía de la comarca y de las ostras de Saint Pierre d’Oléron (localidad hermanada con Cariñena).

Este espacio dará más oportunidad que nunca para disfrutar los diferentes vinos de la denominación junto a sabrosas tapas y raciones. Estará abierto el viernes desde las 19 a las 22.30 horas; el sábado, de 12 a 16 horas y de 19 a 22 horas; y el domingo, ininterrumpidamente, de 12 a 19.

En el espacio habrá también actuaciones musicales, organizadas por el Ayuntamiento de Cariñena. El viernes, a las 19 horas, la Banda del Canal recorrerá el Paseo de las Estrellas; y a las 20.30 horas, en el quiosco de música del Campo del Toro será el turno del grupo de folclore andino Amankai. El sábado, en la misma hora y lugar, se podrá disfrutar de las canciones del inolvidable Mauricio Aznar interpretadas por Pepe Lorente y Javier Macipe, el protagonista y el director de La estrella azul.

Por otra parte, también el domingo, de 9 a 14 horas, abrirá sus puertas la III Feria de Coleccionismo Ciudad de Cariñena, que reunirá en la Sala Multiusos de Comarca Campo de Cariñena una variada oferta de puestos de postales, sellos, juguetes o minerales.

*Programa completo en la página 27.