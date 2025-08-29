Finaliza la rehabilitación de la vivienda municipal

El Ayuntamiento de Aladrén ha finalizado la rehabilitación de la vivienda municipal situada en plaza España, 6, gracias a la subvención del Gobierno de Aragón por importe de 46.725,36 euros.

El ayuntamiento ha adquirido un nuevo inmueble. | SERVICIO ESPECIAL

La casa, destinada a alquiler, ha sido completamente renovada para convertirla en un espacio más moderno, cómodo y sostenible. Entre las mejoras destacan la instalación de placas solares, el cambio de ventanas y puerta de entrada para mejorar el aislamiento, la reforma integral de la cocina y del baño de la planta superior, así como la creación de un nuevo baño en la planta baja. También se ha generado un espacio diáfano mucho más luminoso y funcional.

Con esta actuación, el municipio recupera un inmueble que necesitaba una reforma integral y que ahora se convierte en una vivienda digna y preparada para seguir cumpliendo su función en el corazón del pueblo.

Nueva adquisición

Asimismo, el Ayuntamiento de Aladrén ha formalizado la compra de una vivienda situada en la calle Val, dentro de su estrategia para recuperar y poner en valor inmuebles del casco urbano.

Con esta adquisición, el consistorio continúa apostando por aumentar el patrimonio municipal, con la intención de ofrecer viviendas en alquiler que den respuesta a la demanda existente y a la escasez de inmuebles disponibles en el pueblo. Esta operación se suma a la reciente rehabilitación de la vivienda municipal.