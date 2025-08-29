PROGRAMA ‘ARAGÓN, TIERRA DE CULTURA’
La fusión de ritmos de Viky Lafuente cautiva al público
LA CRÓNICA
El programa Aragón, Tierra de Cultura que impulsa el Gobierno de Aragón hizo parada en Aladrén el pasado 25 de julio con el concierto de Viky Lafuente, cantante aragonesa y finalista de La Voz, conocida por su potente voz y su particular estilo que fusiona soul, flamenco y rock.
El concierto se celebró en el Barranquillo, un entorno natural único y lleno de encanto, donde se creó un ambiente festivo y participativo. Vecinos y vecinas de Aladrén, así como de otros municipios cercanos como Vistabella, Paniza y Aguilón, disfrutaron de una actuación vibrante, cargada de energía y emoción.
Con este evento, Aladrén volvió a convertirse en escenario cultural, acercando la música en directo y de calidad tanto a sus habitantes como a los visitantes de la comarca, que acudieron a disfrutar del espectáculo.
