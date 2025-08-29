BIENESTAR
El gimnasio municipal estrena nueva máquina
LA CRÓNICA
ALFAMÉN
El gimnasio municipal de Alfamén cuenta con una nueva máquina de poleas multifunción, una adquisición muy demandada por los deportistas habituales. Gracias a esta incorporación, los más de 100 usuarios podrán ampliar y diversificar sus rutinas de entrenamiento, beneficiándose de un equipamiento moderno y versátil.
Una mejora más en un gimansio local para seguir fomentando el deporte, el bienestar y la salud entre los vecinos y vecinas de la localidad.
