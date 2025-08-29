El gimnasio municipal estrena nueva máquina

El gimnasio municipal de Alfamén cuenta con una nueva máquina de poleas multifunción, una adquisición muy demandada por los deportistas habituales. Gracias a esta incorporación, los más de 100 usuarios podrán ampliar y diversificar sus rutinas de entrenamiento, beneficiándose de un equipamiento moderno y versátil.

Una mejora más en un gimansio local para seguir fomentando el deporte, el bienestar y la salud entre los vecinos y vecinas de la localidad.